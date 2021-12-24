Япония присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Япония на фоне нарушения прав человека в КНР присоединилась к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине. "Японии важно, чтобы такие ценности мирового сообщества, как свобода, права человека и правовая система, уважались и в Китае", - заявил в пятницу, 24 декабря, генеральный секретарь правительства в Токио Хирокадзу Мацуно, добавив, что его страна "на различных уровнях" ведет переговоры с Китаем о правах человека.

Мацуно отметил, что Япония сохранит спортивно-политические контакты с КНР. Президент Организационного комитета Олимпийских игр в Токио 2020 года Сейко Хасимото и глава Национального Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита поедут на Олимпиаду в Пекине, сказал он. По словам Мацуно, Хасимото будет присутствовать на Играх в Пекине, чтобы "выразить благодарность и уважение спортсменам и другим людям, которые поддержали Олимпиаду в Токио".

Германия пока не определилась с бойкотом

Президент США Джо Байден объявил о дипломатическом бойкоте Пекинской Олимпиады в начале декабря. Он объяснил это репрессиями в отношении мусульман-уйгуров в китайском регионе Синьцзян, которые Белый дом называет геноцидом. К американскому бойкоту уже присоединились Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.

В Германии дебаты о целесообразности участия в дипбойкоте Пекинской Олимпиады продолжаются. В Берлине выступают за общеевропейское решение данного вопроса. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) уклоняется от прямого ответа на вопрос о дипломатическом бойкоте.