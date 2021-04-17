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Проведение Олимпиады в Токио станет символом единства всего мира на фоне пандемии, заявил премьер Японии Суга. Большинство японцев выступают за новую отсрочку состязаний.
Olimpinių žaidynių simbolis ir stop ženklas Tokijuje
Olimpinių žaidynių simbolis ir stop ženklas Tokijuje
© Reuters / Scanpix

Япония, несмотря на пандемию коронавируса, полна решимости провести "безопасные и защищенные" Олимпийские игры, заявил премьер-министр этой страны Йосихидэ Суга на встрече с президентом США Джо Байденом в Белом доме в пятницу, 16 апреля. "Япония прислушивается к Всемирной организации здравоохранения и экспертам и учится у них", - сказал он.

Пот словам Суги, Япония сделает все возможное для подготовки Олимпиады. "Я заявил о своей решимости провести Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио этим летом как символ глобального единства", - сообщил он, добавив, что Байден выразил ему свою поддержку.

Дискуссии о переносе Олимпиады

В Японии на фоне продолжающейся пандемии коронавируса не прекращаются дискуссии об отмене летней Олимпиады. Генеральный секретарь правящей в стране Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи 15 апреля заявил, что в случае серьезного обострения эпидемиологической ситуации Игры следует без колебаний отменить.

Летняя Олимпиада в Токио должна была пройти еще летом 2020 года, но из-за пандемии была перенесена на один год. Организаторы состязаний настаивают на проведении Игр. В то же время большинство японцев, согласно опросам, выступают за новую отсрочку или отмену соревнований.

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Deutsche Welle

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