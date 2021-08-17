В Японии, где через неделю стартуют XVI Паралимпийские игры, режим чрезвычайной ситуации, вызванный резким ростом заражений коронавирусом, распространен на территорию еще семи префектур. Об этом сообщило правительство в Токио во вторник, 17 августа. Ранее в Японии лишь за один день было выявлено более 20 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.
"Количество заражений по всей Японии достигает беспрецедентного уровня. Число пациентов в тяжелом состоянии ежедневно возрастает", - констатировал министр, ответственный за борьбу с пандемией COVID-19, Ясутоси Нисимура.
В регионе вокруг Токио режим ЧС был введен еще до начала Олимпиады и продлен до 12 сентября. Что касается Паралимпиады, которая пройдет с 24 августа по 5 сентября, то она так же, как и Олимпиада, проводится в отсутствие болельщиков на стадионах. На соревнования допускаются лишь некоторые школьники, проходящие обучение в интегративных учебных заведениях.
Ситуация с коронавирусом в Японии
По данным портала Worldometer, в Японии за все время пандемии коронавирусом заразились 1 144 546 человек, почти 15,5 тысяч из них умерли. В сравнении с другими странами ситуация в Японии не столь драматична: она занимает в списке стран 29-е место по абсолютному числу заражений. В то же время в Японии вакцинировано лишь чуть более трети населения.
Во всем мире, по последним данным, коронавирусом заразились уже почти 209 млн человек, количество смертей достигло почти 4,4 млн.
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