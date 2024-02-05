Yandex N.V. договорилась о продаже бизнеса в РФ

В августе 2023 года Волож впервые публично осудил войну России против Украины. "Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы. Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны", - говорилось в заявлении предпринимателя.