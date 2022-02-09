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Яхта Graceful, которая принадлежит российскому президенту Владимиру Путину, оставила порт Гамбурга, где находилась несколько месяцев. Об этом сообщает Bild.
Яхта Путина за 87 миллионов евро поспешно покинула порт Гамбурга
© DELFI montažas

"Это действительно был побег в страхе перед конфискацией", - отмечает издание.

82-метровую яхту Graceful построили в 2014 году за почти 87 миллионов евро. Она находилась в Гамбурге несколько месяцев. За это время на ней установили два новых балкона.

Днем ранее о пребывании в порту Гамбурга яхты Путина написала кильская ежедневная газета Kieler Nachrichten.

Через 13 часов после публикации этой информации яхта отправилась по Кильскому каналу к Балтийскому морю и России.

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Очевидно, Россия опасается, что имущество Путина могут конфисковать. Как отмечает Bild, недавно министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о суровых санкциях в случае нападения России на Украину. Глава британского МИД отметила, что "тем, кто в Кремле и вокруг него, не будет где спрятаться".

Немецкие СМИ отмечают, что яхты частных клиентов довольно часто бросают якорь в доках верфи Blohm + Voss в порту Гамбурга. Яхту Путина пришвартовали рядом с Emden - 89-метровым корветом К130 немецкого флота.

Яхта Путина была пришвартована в порту Гамбурга в сентябре 2021 года. Перед этим она якобы была размещена в Черном море. Там Путин принимал на борту самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ранее федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что страны Запада готовы понести экономические потери после введения санкций против РФ если она решит осуществить дальнейшее вторжение в Украину.

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