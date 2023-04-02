Франциск был госпитализирован в больницу "Джемелли" с затрудненным дыханием. Позднее у него диагностировали бронхит. При этом коронавирус у понтифика не подтвердился.

Ранее в Ватикане заявили, что Франциск принимает антибиотики и будет выписан в субботу при хороших результатах анализов.

"Я не боюсь, я еще жив", — сказал 86-летний понтифик журналистам, прежде чем направился в Ватикан.

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Сейчас в рабочем графике Франциска особенно много событий — с учетом подготовки к католической Пасхе, которая в этом году будет отмечаться 9 апреля. Последняя неделя перед Пасхой — Страстная — самая напряженная в календаре у священнослужителей в Ватикане.

Она включает в себя плотный график мероприятий и служб, которые могут быть физически тяжелыми.

В эти выходные в Ватикане должна состояться служба по случаю Вербного Воскресенья, однако пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни еще в пятницу предупредил, что Папы на ней не будет.

Понтифик, отметивший в этом месяце десятилетие своего пребывания на посту главы Католической церкви, на протяжении всей своей жизни сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем. В возрасте 21 года ему удалили часть легкого.

В последние месяцы он даже был вынужден пользоваться инвалидным креслом из-за проблем с коленом.

При этом Папа продолжал активную деятельность. Понтифик посетил в феврале Демократическую Республику Конго и Южный Судан, а в январе участвовал в похоронах своего предшественника Папы Бенедикта XVI.