“О восьмилетней Алисе, погибшей на улице Ахтырки — дедушка пытался прикрыть ее своим телом. Или о Полине из Киева, которая погибла от обстрела вместе с родителями. О 14-летнем Арсении... В некогда мирном пригороде столицы осколок попал мальчику в голову, а скорая просто не смогла доехать под огнем".
Зеленская поблагодарила за поддержку международное сообщество и соседние европейские страны, которые приняли беженцев. Она также повторила призывы своего мужа, президента Зеленского, объявить бесполетную зону на Украиной.
НАТО ранее отвечало на этот призыв отказом, поясняя, что это может привести к крупномасштабному военному столкновению с Россией.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. "Режим тишины" и гуманитарные коридоры, оборонительные бои продолжаются
Война в Украине продолжается уже две недели. Бомбежки...
Специальный эфир Delfi: вторая неделя войны в Украине и ситуация в Вильнюсском центре беженцев
Вторую неделю продолжается война России с Украиной. По...
Премьер Литвы: некоторые наши сограждане чувствуют себя неуютно
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду на...
Цены на заправках шокируют: горючее стоит больше 1,8 евро за литр (74)
Горючее в Литве дорожает в ускоренном темпе. Судя по...
Около посольства России в Вильнюсе вешают таблички с новым названием улицы
Около посольства России в Вильнюсе вешают таблички с...