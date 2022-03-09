“О восьмилетней Алисе, погибшей на улице Ахтырки — дедушка пытался прикрыть ее своим телом. Или о Полине из Киева, которая погибла от обстрела вместе с родителями. О 14-летнем Арсении... В некогда мирном пригороде столицы осколок попал мальчику в голову, а скорая просто не смогла доехать под огнем".

Зеленская поблагодарила за поддержку международное сообщество и соседние европейские страны, которые приняли беженцев. Она также повторила призывы своего мужа, президента Зеленского, объявить бесполетную зону на Украиной.

НАТО ранее отвечало на этот призыв отказом, поясняя, что это может привести к крупномасштабному военному столкновению с Россией.