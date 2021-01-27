"Я самый счастливый человек на земле": признание пережившего Холокост

Эдди родился в Германии в 1920 году, и тогда еврейского мальчика звали Абрахам Якубович.

Каждый год, 27 января, люди во всем мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. И хотя на этот раз пандемия не позволяет людям встречаться, Эдди все равно хочет донести до всех свое послание.

Пережив Холокост, он поклялся каждый день радоваться жизни и помогать другим делать то же самое. Эдди поставил перед собой цель: дожить до ста лет и стать самым добрым и активным стариком в мире.

Похоже, что ему это вполне удалось. Сегодня он жизнерадостный муж, отец, дед и прадед. Эдди рассказал в интервью Би-би-си, как ему удалось сохранить такой позитивный настрой несмотря на все ужасы, которые он пережил.

Мое послание молодым



Эдди только что закончил работу над мемуарами, он говорит, что взялся за них не потому, что считает себя такой важной персоной, а чтобы дать надежду будущим поколениям.

"Нацисты хотели уничтожить нас, сделать несчастными, и чтобы компенсировать это, я решил все делать наоборот", — говорит он.

В это трудно поверить, но Эдди не испытывает ненависти к тем, кто убивал его близких и друзей.

"Нацисты хотели, чтобы я начал ненавидеть их, но им это не удалось, — говорит Эдди. — Они — да, ненавидели нас, но я не испытываю ненависти. И я хочу сказать молодым людям: ненавидеть кого-то — это опасно. Ненависть — это болезнь, она может помочь уничтожить врага, но она уничтожит и вас".

Вот с этой мыслью, говорит Эдди, он и трудился в концлагерях, сдерживая гнев и отыскивая проблески надежды везде, где он мог. Это могла быть всего лишь улыбка или разделенный с кем-то кусок хлеба, в общем все, что не позволяло душе очерстветь.

"Как я могу выжить, когда столько людей умирает?"



В ноябре 1938 года нацисты устроили "Кристаллнахт", или "Ночь разбитых витрин" (названную так, потому что к утру мостовые были усеяны осколками битых витрин и окон синагог, магазинов и домов, принадлежавших евреям), когда по всей Германии и Австрии прокатилась волна погромов, жертвами которых стали тысячи евреев.

Именно тогда, за год до начала Второй мировой, затронувшей жизни людей во всем мире, жизнь самого Эдди и множества других немецких евреев изменилась до неузнаваемости.

В следующие семь лет Эдди пережил неописуемые ужасы: сначала, в 1938 году, это был Бухенвальд, потом, в 1944-м — Освенцим и, наконец, за пару месяцев до окончания войны ему предстоял марш смерти, когда нацисты гнали заключенных вглубь страны при приближении Красной армии и войск союзников.

"До сих пор удивляюсь, как я выжил, когда вокруг умирало столько людей", — признается Эдди.

К концу войны у него не осталось ничего : ни семьи, ни друзей, ни родины.

"Самая цивилизованная страна Европы"



"Во время "Хрустальной ночи" к нам в дом вломилось десять нацистов, — вспоминает Эдди. — Клянусь вам, они так меня избили, что я думал, тут мне и конец".

"Я потерял свое человеческое достоинство, веру в человечность, все, во что я верил, — говорит он. — Моя собака попыталась меня защитить, тогда они примкнули штыки к карабинам и убили ее с криками ein juden Hund, то есть еврейская собака".

"Как могло случиться, что мои друзья и соседи стали убийцами? — задается вопросом Эдди. — Я гордился тем, что я немец, я думал, что живу в самой цивилизованной, самой культурной и уж точно самой образованной стране Европы. Как же так?"

"Я этого не переживу"



После той ночи Эдди забрали в концлагерь Бухенвальд, а через несколько лет его перевели в Освенцим.

По прибытии в концлагерь узников нумеровали.

"После того, как у меня на руке сделали татуировку, я стал просто номером, говорит Эдди. — Вот тогда я и подумал, что никогда не переживу этот ужасный, варварский режим. У меня отняли все в этой жизни, и восполнить эту потерю никогда не удастся".

И тем не менее, он сделал все, чтобы остаться в живых и не озлобиться.

"Никогда не сражайся с врагом, если ты у него в плену"



"Я на 50 процентов обязан своей жизнью удаче, а остальные 50 процентов дало то, что я знал, когда можно говорить, а когда следует промолчать, — объясняет Эдди. — Нельзя бороться с врагом, когда ты у него в плену. Он — хозяин, ты — слуга. Это знание, возможно, и спасло меня".

Но не каждому было дано выдержать такие нечеловеческие условия.

"Многие люди сдались, они шли к электрическому забору, которым был обнесен концлагерь, и погибали. Но я хотел выбраться оттуда, меня так бесило то, что эти люди с собой делали, что я повторял про себя: кто-то должен выжить", — говорит Эдди.

Конец кошмара



В январе 1945 года, всего за несколько месяцев до окончания войны, Эдди и еще около 60 тыс. узников Освенцима вынуждены были принять участие в так называемом марше смерти.

Дело в том, что по мере наступления Красной армии немцы стали гнать изможденных заключенных концлагерей вглубь территории, которую они еще держали под контролем, причем часто такие марши совершались пешком.

Пройдя сотни километров (дорога провела его вновь через Бухенвальд), Эдди смог сбежать.

До событий "Хрустальной ночи" Эдди был сильным и здоровым молодым человеком, но к концу войны, когда его нашли американские солдаты, он превратился в настоящего доходягу.

"Я весил всего 28 кило, — вспоминает он, — я прятался в пещере, питался улитками и слизняками и мне было очень плохо".

Попав в больницу, Эдди дал себе зарок: "Если я выживу, стану самым счастливым человеком на земле. Буду всем помогать, буду добрым, буду делать все, в чем мне отказывали немцы".

"Вот так я и победил", — говорит он.

"Я не озлобился, но я не глупец"



Эдди во что бы то ни стало хотел рассказать правду о концлагерях, потому что "можно десять раз побывать в Освенциме, но так и не понять, что же там происходило и как такое было возможно".

Даже людям, которые прошли через концлагерь, не всегда удается осознать весь тот ужас, который там происходил.

В своей книге он пишет о том, что заключенные знали о ежедневных трудностях и бесчеловечности, но "мы ничего не знали о том, что творится в медицинских корпусах Освенцима".

Лишь после войны стало известно о жестоких и безумных медицинских экспериментах, которые проводил там доктор Менгеле со своими подручными над мужчинами, женщинами и детьми.

По словам Эдди, он не ожесточился, но и не занимается самообманом: "очень многие нацистские преступники и убийцы не понесли наказания. Они счастливо живут в Южной Америке на наши деньги".

Новая жизнь в Австралии



По словам Эдди, после войны он уже не мог чувствовать себя в Европе как дома.

"Трудно было забыть, что вокруг были люди, которые ничего не сделали, чтобы предотвратить преследование, депортацию и убийство моего народа", — пишет он в своих воспоминаниях.

После войны Эдди встретил Флору, они поженились и в 1950 году решили перебраться в Австралию, чтобы начать жизнь заново.

Эдди и Флора женаты уже 74 года, у них выросли внуки и правнуки, вместе с которыми Эдди в начале 2020 года отметил столетний юбилей.

"Мне всю жизнь предлагали записать свои воспоминания", — говорит Эдди. Но семья, друзья… до книги просто не доходили руки.

Однако когда здоровье Флоры ухудшилось, и ей пришлось переселиться в дом для престарелых, Эдди последовал за ней, и вот тут у него наконец нашлось время для мемуаров.

"Свершилось, на пенсии я написал книгу, — смеется он. — В самом деле, ну чем еще заниматься в разгар пандемии!"

Впрочем, он не оценил юмор, услышав, как кто-то жаловался, что карантин — это как концлагерь.

"У тебя есть кровать, есть еда, у тебя все есть! И не надо сравнивать локдаун с концлагерем", — говорит Эдди и тут же сам начинает смеяться.

Несмотря на столетний возраст, Эдди с уверенностью смотрит в будущее и надеется на новое поколение.

"Я хочу всем рассказать о трех китах, на которых держится мой мир: это надежда, здоровье и счастье, — говорит он. — А счастье — это единственная штука, которая удваивается, когда им с кем-то делишься".