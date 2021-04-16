Байден заявил, что новые санкции были введены в качестве ответа на прежние действия российского руководства.

"Мы не можем позволить иностранному государству безнаказанно вмешиваться в наш демократический процесс", - заявил глава Белого дома.

По словам Байдена, именно он принял решение объявить о более мягком варианте санкций потому, что его администрация заинтересована в установлении "стабильных, предсказуемых отношений" с Россией. Американский президент сообщил, что говорил об этом с Владимиром Путиным во время телефонного разговора во вторник.

"Я четко дал понять президенту Путину, что мы могли бы пойти дальше, но я решил этого не делать. Я решил отвечать соразмерно, - сказал Байден. - Сейчас пришло время деэскалации [напряжённости]. - В областях, в которых Соединенные Штаты заинтересованы в совместной работе с Россией, мы должны и будем это делать".

Глава Белого дома также заявил, что США в будущем готовы к дальнейшим мерам в ответ на любые "агрессивные действия" России, но подтвердил, что все еще собирается провести личную встречу на высшем уровне с российским лидером.

Будет ли саммит?

Он уточнил, что такой саммит может пройти в одной из европейских стран, и сейчас и США и Россия ведут подготовку этого мероприятия. В четверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что новые американские санкции "никоим образом не будут способствовать" встрече Байдена с президентом России. Он добавил, что окончательное решение о проведении переговоров примет Путин.

Утром в четверг по времени Вашингтона администрация Байдена объявила о введении новых санкций в отношении российских компаний и частных лиц в ответ на вмешательство в выборы 2020 года в США и организацию масштабной кибератаки.

В санкционном списке оказались более 30 предприятий из России. Объявлено о предстоящей высылке из американской столицы 10 российских дипломатов. Кроме этого, начиная с июня 2021 года, американским компаниям под угрозой санкций будут запрещены операций с покупкой номинированных в рублях облигаций российского внутреннего займа.

"Администрация Байдена ясно дала понять, что Соединенные Штаты хотят установить с Россией стабильные и предсказуемые отношения, - говорится в заявлении Белого дома, опубликованном накануне выступления президента США. - Мы не думаем, что нам нужно продолжать двигаться по нисходящей траектории [в двусторонних отношениях]. Тем не менее, мы также были предельно откровенны - и в частных, и в публичных беседах - что мы намерены защищать наши национальные интересы, и потребуем от России заплатить за ущерб от действий, которые могут нам навредить".