"Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз. Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно", — заявил Токаев.
Интервью с Лукашенко было показано накануне в эфире программы "Москва. Кремль. Путин". Белорусский лидер прокомментировал выступление Токаева 24 мая на Евразийском экономическом форуме в Москве. Президент Казахстана обратил внимание на различия в подходах к интеграции между Россией и Беларусью и остальными участниками ЕАЭС. Токаев тогда заявил, что союзное государство Беларуси и России предусматривает интеграцию по формуле "две страны — одно государство". "Я извиняюсь, даже ядерное оружие — одно на двоих сейчас", — заявил Токаев, отметив, что есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией.
Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай, комментируя слова Токаева, заявил, что "Казахстан не намерен создавать или вступать в союзные государства".
Лукашенко в эфире российского телевидения сказал, что если Казахстан или какая-либо другая страна хочет получить доступ к ядерному оружию, ей следовало бы присоединиться к Союзному государству.
На прошлой неделе стало известно, что в Беларусь начали перемещать российское тактическое ядерное оружие. При этом контроль за ним, как утверждается, останется у России.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Nori gauti beveik 1000 eurų pensiją, o stengiasi tik dėl pusės tiek Justino istorija, kuris dar mokyklos suole pradėjo ruoštis sočiai senatvei (6)
TOP новостей
Невероятная реальность: жителям Литвы массово продавали просроченные продукты
29 мая Литовская полиция сообщила о том, что раскрыла...
Мэр Вильнюса - об ограничениях во время саммита НАТО: в некоторые части города можно будет попасть только пешком
11–12 июля в столице Литвы во время саммита НАТО...
Покуривший гимназист оказался в больнице: в Кедайняе в этом году это уже пятый случай
В этом году помощь врачей уже потребовалась пятерым...
После появлении истории о VIP-вечеринке Rammstein свой комментарий представила полиция
После того как разразился скандал, связанный с якобы...
Литва просит остановить работу Белорусской АЭС
Литовская государственная инспекция по безопасности...