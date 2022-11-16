"Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар", — сказал Зеленский.
По словам президента Украины, он получил доклады от командования ВСУ и воздушных сил и "не может им не доверять".
Он также заявил, что Украина "должна участвовать в расследовании" инцидента.
Страны Запада, поддерживающие Украину в войне с Россией, склоняются к тому, что упавшая в Польше ракета была украинской. Президент Польши Анджей Дуда охарактеризовал инцидент как "несчастный случай" и предположил, что, скорее всего, это была ракета советского производства, которую могли использовать украинские ПВО. Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" то, что ракета была запущена с территории России.
Минобороны РФ заявило, что российские специалисты по фото с места падения ракеты определили, что это была С-300 украинских военных.
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