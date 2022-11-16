aA
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что ракета, упавшая в Польше вблизи украинской границы, не была запущена ВСУ. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на "Страна.UA"
V. Zelenskis
V. Zelenskis
© Scanpix

"Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар", — сказал Зеленский.

По словам президента Украины, он получил доклады от командования ВСУ и воздушных сил и "не может им не доверять".

Он также заявил, что Украина "должна участвовать в расследовании" инцидента.

Страны Запада, поддерживающие Украину в войне с Россией, склоняются к тому, что упавшая в Польше ракета была украинской. Президент Польши Анджей Дуда охарактеризовал инцидент как "несчастный случай" и предположил, что, скорее всего, это была ракета советского производства, которую могли использовать украинские ПВО. Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" то, что ракета была запущена с территории России.

Минобороны РФ заявило, что российские специалисты по фото с места падения ракеты определили, что это была С-300 украинских военных.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Медуза
Статьи по теме:

"Ничего не произошло бы, если бы не вторжение России в Украину". Реакция Запада на падение ракеты в Польше

Западные политики призывают к тщательному...

Армия Литвы после ракетного удара в Польше повысила уровень боеготовности ПВО

В связи с ракетным ударом в Польше был повышен уровень...

Российская война унесла жизни жителей страны НАТО. Что дальше: два сценария

В Польше , которая является государством НАТО,...

Столтенберг: нет причин думать, что Россия готовит нападение на НАТО

"Нет никаких признаков того, что Россия готовит...

Подоляк призвал западные страны наконец "закрыть небо" над Украиной

"Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые...

Глава Комитета по нацбезопасности: причина - война против Украины, и ответ должен быть адекватным

Президент Литвы Гитанас Науседа 16 ноября на...

Президент Литвы: сегодня Польша обратится по поводу активации 4 статьи НАТО

Взрывы в Польше являются новым этапом войны России в...

TOP новостей

Российская война унесла жизни жителей страны НАТО. Что дальше: два сценария

В Польше , которая является государством НАТО,...

Ukrainian fighter jet F-15 ir F-16 naikintuvai. USAF/Wikimedia nuotr. JAV aviacija operacijos Audra Dykumoje metu David A. Deptula

Генерал ВВС США в отставке: пришло время дать Украине возможность вытеснить врага обратно в Россию

"Пришло время дать Украине возможность (...) вытеснить...

В Литве растут цены на продукты, торговцы рассказали, от чего отказываются жители

Рост цен на продукты заставляет клиентов думать, что...

Президент Литвы: сегодня Польша обратится по поводу активации 4 статьи НАТО

Взрывы в Польше являются новым этапом войны России в...

Эфир Delfi: падение ракеты в Польше - каким будет ответ НАТО? Прямое включение из освобождённого Херсона

Падение ракеты российского производства в Польше...