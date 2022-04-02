”Извините, я не обсуждаю никакие свои приказы в качестве главнокомандующего или лидера государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными вооруженных сил Украины, а они сообщают мне”, — сказал Зеленский.

Он отметил, что для Украины важно, чтобы весь мир знал, что эта страна находится в состоянии войны. ”На нас напали, вот что важно. Это самая большая трагедия. И сегодня слышать о том, что где-то что-то произошло, где-то что-то взорвалось, а в Украине идет война — честно говоря, говорить об этом непрофессионально. Они оккупировали нашу территорию. Они напали на нас. Эта война продолжается уже восемь лет, поэтому, что бы ни случилось в той или иной ситуации, мне сложно комментировать”, — сказал Зеленский.

1 апреля власти Белгородской области заявили, что в Белгороде загорелась нефтебаза ”вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины”. В Минобороны РФ заявили, что удары нанесли украинские вертолеты Ми-24. Первоначально в Киеве отказывались подтвердить или опровергнуть свою причастность к случившемуся. К концу 1 апреля секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил о непричастности Украины к обстрелу нефтебазы.