Инцидент произошел 21 октября этого года на съемках вестерна "Раст", в котором Болдуин выступает как актер и продюсер.

"Я бы никогда не направил оружие на человека и не нажал бы на спусковой крючок. Никогда", — сказал актер в первом с момента трагедии большом интервью телеканалу Эй-би-си. Оно было записано в минувший вторник, анонсировано в эфире телеканала в среду и было полностью показано в четверг вечером.

"Я не знаю, что произошло на площадке. Не знаю, как боевой патрон оказался в этом револьвере. Не знаю, — заявил Болдуин. — Но я полностью поддерживаю меры, которые создадут ситуацию, когда вероятность повторения этого будет меньшей".

Болдуин рассказал, что перед трагическим выстрелом он выполнял указания Хатчинс. "Она показала мне, как я должен держать револьвер для съемки под определенным углом, — вспоминает актер. — Я держу его так, как она попросила, револьвер был нацелен на нее ниже подмышки". Далее, как утверждает актер, он взвел курок револьвера, но намеренно не стрелял из него. "Спусковой крючок нажат не был, я его не нажимал. Я взвел курок и спросил у нее: "ну как, видно меня, видно? Видно или нет?" — сказал Болдуин. — После этого я отпустил курок — и прозвучал выстрел".

Ранее Болдуин лишь один раз коротко прокомментировал случившееся на камеру поджидавшим его журналистам и попросил их не преследовать его и его семью до окончания следствия.

До сих пор основная версия прокуратуры заключалась в том, что Алек Болдуин направил на Хатчинс реквизитный револьвер и во время репетиции сцены выстрелил в упор, не зная, что он заряжен боевым патроном. Эта пуля также попала в плечо режиссеру фильма Джоэлю Соузе.

В интервью известному американскому журналисту Джорджу Стефанопулосу Болдуин сказал, что не знает, как боевой патрон мог оказаться в револьвере. "Кто-то его туда засунул. Такой патрон вообще не должен был находиться на площадке", — сказал актер.

Asked by @GStephanopoulos how a real bullet got on the "Rust" set, Alec Baldwin says: "I have no idea. Someone put a live bullet in a gun. A bullet that wasn’t even supposed to be on the property."