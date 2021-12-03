Инцидент произошел 21 октября этого года на съемках вестерна "Раст", в котором Болдуин выступает как актер и продюсер.

"Я бы никогда не направил оружие на человека и не нажал бы на спусковой крючок. Никогда", — сказал актер в первом с момента трагедии большом интервью телеканалу Эй-би-си. Оно было записано в минувший вторник, анонсировано в эфире телеканала в среду и было полностью показано в четверг вечером.

"Я не знаю, что произошло на площадке. Не знаю, как боевой патрон оказался в этом револьвере. Не знаю, — заявил Болдуин. — Но я полностью поддерживаю меры, которые создадут ситуацию, когда вероятность повторения этого будет меньшей".

Болдуин рассказал, что перед трагическим выстрелом он выполнял указания Хатчинс. "Она показала мне, как я должен держать револьвер для съемки под определенным углом, — вспоминает актер. — Я держу его так, как она попросила, револьвер был нацелен на нее ниже подмышки". Далее, как утверждает актер, он взвел курок револьвера, но намеренно не стрелял из него. "Спусковой крючок нажат не был, я его не нажимал. Я взвел курок и спросил у нее: "ну как, видно меня, видно? Видно или нет?" — сказал Болдуин. — После этого я отпустил курок — и прозвучал выстрел".

Ранее Болдуин лишь один раз коротко прокомментировал случившееся на камеру поджидавшим его журналистам и попросил их не преследовать его и его семью до окончания следствия.

До сих пор основная версия прокуратуры заключалась в том, что Алек Болдуин направил на Хатчинс реквизитный револьвер и во время репетиции сцены выстрелил в упор, не зная, что он заряжен боевым патроном. Эта пуля также попала в плечо режиссеру фильма Джоэлю Соузе.

В интервью известному американскому журналисту Джорджу Стефанопулосу Болдуин сказал, что не знает, как боевой патрон мог оказаться в револьвере. "Кто-то его туда засунул. Такой патрон вообще не должен был находиться на площадке", — сказал актер.

Asked by @GStephanopoulos how a real bullet got on the "Rust" set, Alec Baldwin says: "I have no idea. Someone put a live bullet in a gun. A bullet that wasn’t even supposed to be on the property."

Watch TOMORROW 8pm ET on ABC and stream later on @hulu. https://t.co/fJQly1za1T pic.twitter.com/OnpDuYERiC

— ABC News (@ABC) December 1, 2021



По словам Джорджа Стефанопулоса, их полуторачасовая беседа была болезненной по содержанию и глубоко эмоциональной. "Я взял тысячи интервью за 20 лет работы на Эй-би-си. Это было самое напряженное в моей практике", — сказал Стефанопулос.

По его словам, актер произвел на него впечатление чрезвычайно опустошенного, но очень откровенного и прямого человека.

В интервью Алек Болдуин сказал, что трагедия на съемках "Раста" — самое страшное из всего, что с ним когда-либо происходило. Он признался что ему "теперь нас*** [наплевать] на свою карьеру". "Она окончена?" — спросил Стефанопулос. "Может быть и так", — ответил актер.

Впрочем, он заявил, что не испытывает чувства вины за произошедшее. "Я бы покончил с собой, если бы считал, что виноват, и такие вещи я просто так не говорю", — признался Болдуин.

"До сих пор не верю"



В материалах следствия говорится, что оружие на съемочной площадке Болдуину передал помощник режиссера Дэйв Холлс, который, в соответствии с процедурой, выкрикнул "cold gun", что на жаргоне киношников означает — оружие безопасно (не заряжено боевым патроном).

Сам Холлс получил револьвер от менеджера по оружейному реквизиту, 24-летней Ханны Гутьеррес-Рид. Ее адвокаты утверждают, что она не знает, как в оружии оказался боевой патрон.

В настоящий момент это самый главный вопрос, на который пытается ответить следствие. На этой неделе следователям удалось получить ордер на обыск в одной из компаний, поставляющих боеприпасы для киносъемок.

"Даже сейчас я все еще не могу поверить, что это произошло на самом деле. Есть ощущение нереальности", — сказал актер в интервью Эй-би-си. "Мне постоянно теперь это снится. Я проживаю свой день, как-то дохожу до вечера. В конце дня отрубаюсь. Эмоционально просто вырубаюсь", — рассказал Болдуин.

По его словам, сразу после того, как прозвучал роковой выстрел, "все были в ужасе, он был громким". "[Хатчинс] упала. Я подумал — может у нее обморок? Понимание, что в этом револьвере был боевой патрон, пришло только минут через 45 или даже через час", — говорит актер.

"Ее любили все"



42-летняя Галина Хатчинс была доставлена на вертолете в больницу с огнестрельным ранением груди и вскоре скончалась.

Она родилась и выросла на Украине и до конца сохраняла украинское гражданство.

Закончила Киевский государственный университет по специальности "международная журналистика", а затем работала на съемках документальных фильмов в Великобритании.

В 2015 году получила кинематографическое образование в США и сделала успешную карьеру оператора и художника по изображению в Голливуде

В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее одной из восходящих звезд американской кинематографии. В числе прочего она снимала ленту о супергерое "Макс Фист" ("Archenemy") и фильм ужасов "Дорогуша" (Darlin').

По словам Алека Болдуина, они с Галиной дружили за пределами съемочной площадки.

"Ее любили все, кто с ней работал, ею восхищались", — сказал актер в интервью Джорджу Стефанополусу и заплакал.