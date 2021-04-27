Фон дер Ляйен прибыла на переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Но в зале, куда вошли трое лидеров, стояли лишь два кресла. На них сели Эрдоган и Мишель, а фон дер Ляйен, чей дипломатический статус был сопоставим с ними, осталась стоять, а затем была вынуждена сесть в стороне от них на диване.

"Мне было обидно, и я чувствовала себя одиноко и как женщина, и как европейка, — сказала фон дер Ляйен. — Потому что дело не в рассадке или протоколе — это лежит в основе того, кто мы есть, это относится к ценностям, которые отстаивает наше сообщество, и это показывает, какой долгий путь нам еще предстоит пройти, прежде чем с женщинами будут обращаться как с равными, всегда и везде".

Фон дер Ляйен также назвала "ужасным сигналом" тот факт, что Турция недавно вышла из Стамбульской конвенции, защищающей права женщин и детей и запрещающей насилие в их отношении.

Глава Евросовета в своем выступлении принес извинения за этот инцидент. Он сказал, что ему следовало отказаться от своего места, но в тот момент он думал лишь о том, как избежать крупного дипломатического конфликта.

"Мы все знаем — тысячи подобных инцидентов, причем и намного более серьезных, остаются незамеченными. Никто никогда не видит их и не слышит о них, потому что они не засняты на камеру, и никто не обращает на них внимания. Мы должны следить за тем, чтобы о таких случаях также говорили, и предпринимали необходимые действия", — сказал Мишель.

Турция назвала направленную против нее критику "несправедливой". Представитель властей Анкары заявил, что гостей рассаживали в соответствии с протоколом, применяемым при таких встречах. Однако глава протокола Евросовета сказал, что его команда во время подготовительной проверки не имела доступа в помещение, где произошел инцидент.