X Илона Маска сообщила об удалениях и маркировках контента после предупреждений ЕС

 
bbcrussian.com
Elonas Muskas, platforma „X“
Elonas Muskas, platforma „X“
ФОТО: Scanpix
Социальная сеть X (прежнее название "Твиттер"), принадлежащая Илону Маску, сообщила об удалении сотен аккаунтов, связанных с ХАМАС. Также она удалила или маркировала тысячи постов, сообщила генеральный директор платформы Линда Яккарино.

Об этом говорится в ее письме, адресованном еврокомиссару по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретону.

Накануне Бретон заявил, что "после террористического нападения ХАМАС на Израиль у нас есть основания полагать, что ваша платформа используется для распространения запрещенного контента и дезинформации в ЕС". Он потребовал удалить такой контент.

Бретон отметил, что в соцсети X по-прежнему распространяется "насильственный и террористический контент", несмотря на необходимость его удаления в рамках законодательства ЕС.

В своих первых комментариях Маск просил Бретона публично назвать примеры нарушений.

"Пожалуйста, перечислите нарушения, на которые вы ссылаетесь на X, чтобы пользователи могли видеть это", – добавил Маск.

Тьерри Бретон заявил, что Илон Маск хорошо осведомлен о случаях распространения "фейкового контента и героизации насилия", отмеченными пользователями и властями, добавив, что именно Маск должен продемонстрировать, что он "придерживается собственных слов".

"Я призываю вас срочно убедиться в том, что ваши системы [отслеживания подобной дезинформации] эффективны и сообщить о принятых антикризисных мерах моей команде", – написал он в своем заявлении в соцсети, добавив, что у Маска есть 24 часа "на быстрый, точный и полный ответ".

Закон ЕС о цифровых услугах (DSA) призван защитить пользователей крупных технологических платформ. Закон вступил в силу в ноябре прошлого года – компаниям было предоставлено время, чтобы убедиться, что их методики соответствуют требованиям.

25 апреля комиссия озвучила имена интернет-платформ, которые насчитывают более 45 миллионов пользователей в ЕС, на которые будут распространяться наиболее жесткие правила, включая X. Закон вступил в силу в августе этого года.

В соответствии с новыми правилами, более крупные компании должны оценивать потенциальные риски, которые могут возникнуть, сообщать об этом и принимать меры для решения проблемы.

Несоблюдение предписаний закона может привести к штрафам до 6% от общего оборота компании или потенциальной приостановке ее работы.

Ранее исследование, опубликованное Европейской комиссией, выявило, что изменения, внесенные Илоном Маском в политику безопасности в соцсети X, ранее известной как Твиттер, сыграли ключевую роль в увеличении охвата российской пропаганды.

Илон Маск распустил "Совет доверия и безопасности" Twitter вскоре после приобретения им компании в 2022 году.

Сформированный в 2016 году совет волонтеров включал около 100 независимых групп, которые консультировали соцсеть по таким вопросам, как разжигание ненависти и жестокое обращение с детьми.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
bbcrussian.com
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии