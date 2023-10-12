X Илона Маска сообщила об удалениях и маркировках контента после предупреждений ЕС

Об этом говорится в ее письме, адресованном еврокомиссару по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретону.
Накануне Бретон заявил, что "после террористического нападения ХАМАС на Израиль у нас есть основания полагать, что ваша платформа используется для распространения запрещенного контента и дезинформации в ЕС". Он потребовал удалить такой контент.
Бретон отметил, что в соцсети X по-прежнему распространяется "насильственный и террористический контент", несмотря на необходимость его удаления в рамках законодательства ЕС.
В своих первых комментариях Маск просил Бретона публично назвать примеры нарушений.
"Пожалуйста, перечислите нарушения, на которые вы ссылаетесь на X, чтобы пользователи могли видеть это", – добавил Маск.
Тьерри Бретон заявил, что Илон Маск хорошо осведомлен о случаях распространения "фейкового контента и героизации насилия", отмеченными пользователями и властями, добавив, что именно Маск должен продемонстрировать, что он "придерживается собственных слов".
"Я призываю вас срочно убедиться в том, что ваши системы [отслеживания подобной дезинформации] эффективны и сообщить о принятых антикризисных мерах моей команде", – написал он в своем заявлении в соцсети, добавив, что у Маска есть 24 часа "на быстрый, точный и полный ответ".
Закон ЕС о цифровых услугах (DSA) призван защитить пользователей крупных технологических платформ. Закон вступил в силу в ноябре прошлого года – компаниям было предоставлено время, чтобы убедиться, что их методики соответствуют требованиям.
25 апреля комиссия озвучила имена интернет-платформ, которые насчитывают более 45 миллионов пользователей в ЕС, на которые будут распространяться наиболее жесткие правила, включая X. Закон вступил в силу в августе этого года.
В соответствии с новыми правилами, более крупные компании должны оценивать потенциальные риски, которые могут возникнуть, сообщать об этом и принимать меры для решения проблемы.
Несоблюдение предписаний закона может привести к штрафам до 6% от общего оборота компании или потенциальной приостановке ее работы.
Ранее исследование, опубликованное Европейской комиссией, выявило, что изменения, внесенные Илоном Маском в политику безопасности в соцсети X, ранее известной как Твиттер, сыграли ключевую роль в увеличении охвата российской пропаганды.
Илон Маск распустил "Совет доверия и безопасности" Twitter вскоре после приобретения им компании в 2022 году.
Сформированный в 2016 году совет волонтеров включал около 100 независимых групп, которые консультировали соцсеть по таким вопросам, как разжигание ненависти и жестокое обращение с детьми.