X Илона Маска сообщила об удалениях и маркировках контента после предупреждений ЕС

Об этом говорится в ее письме, адресованном еврокомиссару по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретону.

Накануне Бретон заявил, что "после террористического нападения ХАМАС на Израиль у нас есть основания полагать, что ваша платформа используется для распространения запрещенного контента и дезинформации в ЕС". Он потребовал удалить такой контент.

Бретон отметил, что в соцсети X по-прежнему распространяется "насильственный и террористический контент", несмотря на необходимость его удаления в рамках законодательства ЕС.

В своих первых комментариях Маск просил Бретона публично назвать примеры нарушений.

"Пожалуйста, перечислите нарушения, на которые вы ссылаетесь на X, чтобы пользователи могли видеть это", – добавил Маск.

Тьерри Бретон заявил, что Илон Маск хорошо осведомлен о случаях распространения "фейкового контента и героизации насилия", отмеченными пользователями и властями, добавив, что именно Маск должен продемонстрировать, что он "придерживается собственных слов".