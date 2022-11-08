WSJ: владеющая Facebook компания Meta планирует масштабные увольнения сотрудников

По данным на конец сентября, персонал Meta по всему миру насчитывал около 87 тыс. человек, включая сотрудников Facebook, Instagram и Whatsapp.

Американская пресса пишет, что о первых увольнениях сообщат уже в среду.

В Meta отказались комментировать информацию WSJ, но ранее глава компании Марк Цукерберг заявил, что к концу 2023 года число ее сотрудников "останется таким же или сократится".

"В целом мы ожидаем, что к концу 2023 года организация будет примерно такого же размера или даже немного меньшей, чем сегодня", — сказал он.

Тревожные прогнозы

В октябре финансовый отдел Meta спрогнозировала слабый заключительный квартал текущего года и рост расходов в будущем году.

Рыночная цена Meta в этом году уже упала более чем на полтриллиона долларов, и, согласно некоторым прогнозам, упадет еще на 67 млрд в 2023-м.

Проблемы компании связаны с замедлением глобального экономического роста, конкуренцией с TikTok, изменениями правил конфиденциальности в Apple, сомнениями по поводу масштабных инвестиций в метавселенную (постоянно действующее виртуальное пространство) и новыми требованиями регуляторов.

К примеру, по словам главы Meta Марка Цукерберга, плодов инвестиций в создаваемую компанией метавселенную не следует ожидать ранее, чем через 10 лет.

В целях экономии в компании уже некоторое время заморожен прием на работу новых сотрудников, найм инженеров сокращен на 30%.

Также закрыты несколько проектов и началась реорганизация ряда департаментов.

"В 2023 году мы сосредоточим наши инвестиции на небольшом количестве приоритетных направлений роста. Это означает, что некоторые команды значительно расширятся, но большинство других команд останется на прежнем уровне или сократится в следующем году", — сказал Цукерберг на совещании в конце октября.

Все в одной лодке

Недавно акционер Meta компания Altimeter Capital Management, в открытом письме Марку Цукербергу заявила, что Meta потеряла доверие инвесторов из-за ряда предпринятых компанией шагов, и посоветовала руководству задуматься о сокращении рабочих мест и капиталовложений.

Несколько технологических компаний-гигантов, в том числе Microsoft Corp. и Snap Inc уже значительно сократили рабочие места в связи с замедлением экономики, ростом инфляции и энергетическим кризисом в Европе.

Илон Маск после покупки компании Twitter сокращает ее штат примерно вдвое из-за того, что фирма ежедневно терпит миллионные убытки.

Amazon также заявила о временной приостановке набора персонала, но об увольнениях в компании пока не сообщается.