WSJ: В Бельгии застряли 8000 дорогих автомобилей для России

Машины, включая последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes, прибыли из Азии в начале апреля. Их нужно было переправить в Россию, однако они попали под санкции, которые запрещают поставлять в Россию предметы роскоши, в том числе автомобили дороже 50 тысяч евро.
Скопление автомобилей в европейских портах - лишь один пример путаницы, к которой привели санкции против России.
"Автомобили попали под запрет на роскошь, но здесь застрял ряд других товаров, которые подпадают под другие санкции, - рассказал WSJ Марк Адриансенс, директор автомобильного терминала порта. - Вряд ли автомобили в ближайшее время покинут порт". По его словам, всего в порту есть место для 10 тысяч автомобилей.
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