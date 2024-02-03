WSJ: Украина собирается в 2024 году произвести 1 млн дронов

Украина собирается произвести в 2024 году 1 млн FPV-дронов (беспилотников с видом от первого лица), сообщает в субботу, 3 февраля, американская газета Wall Street Journal. По ее данным, из-за нехватки боеприпасов производить беспилотники будут на мощностях малых предприятий, распределенных по всей стране. Одно такое предприятие, на каждом из которых работают около 20 человек, способно ежемесячно изготавливать около 3000 FPV-дронов. Планируется увеличить производство до 10 тысяч беспилотников в месяц.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский уже говорил о планах Киева произвести 1 млн дронов за 2024 год. Он также пообещал побороть бюрократию в изготовлении и логистике беспилотников: "Я просто в шоке, как может не доехать [до фронта] то, что произведено нами", - сказал тогда Зеленский.

FPV-дроны стали определяющим фактором на поле боя