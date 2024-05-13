WSJ: Украина сбивает меньше российских ракет, чем в начале войны

При этом за последние полгода украинские ПВО сбивали в среднем 46% ракет, а для предыдущего полугодия показатель эффективности ПВО превышал 70%, подсчитали журналисты издания на основании данных, распространяемых командованием Воздушных сил ВСУ .

При этом украинским военным всё ещё удается перехватывать более 80% ударных беспилотников "Шахед", которые легче сбить. Показатель перехвата "Шахедов" за последние шесть месяцев снизился всего на один процент. В то же время аналитики отмечают, что эти беспилотники частично используются Россией для тестирования систем украинских ПВО перед запуском ракет.