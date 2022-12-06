Такая мера предосторожности, по мнению администрации Байдена, была необходима, чтобы снизить риск эскалации конфликта с Россией.
В частности, модифицированные установки не могут быть использованы для запуска ракет ATACMS, дальность которых составляет до 300 километров. США не поставляли Украине такие ракеты, однако ограничили возможность их использования с HIMARS на случай, если Киев получит ATACMS от других источников, пишет WSJ.
В Пентагоне не сообщают подробности о том, какие именно модификации были сделаны для переданных Украине систем. Американские военные лишь подтверждают, что это касается и программного обеспечения, и механических частей.
В общей сложности США поставили в Украину 20 комплексов HIMARS и большое число ракет со спутниковым наведением радиусом действия около 75 километров. Эти ракеты активно применяются ВСУ для ударов по российским складам боеприпасов, транспортным сетям и командным пунктам на оккупированной территории Украины.
Командование Вооружённых сил Украины, иностранные разведки и военные эксперты неоднократно отмечали, что ракетные комплексы HIMARS, которые поставляются украинской армии с конца июня, существенно влияют на ход боевых действий. Украинские власти заявляют, что для окончательного перелома в войне им требуются ещё как минимум 200 таких систем.
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