Такая мера предосторожности, по мнению администрации Байдена, была необходима, чтобы снизить риск эскалации конфликта с Россией.

В частности, модифицированные установки не могут быть использованы для запуска ракет ATACMS, дальность которых составляет до 300 километров. США не поставляли Украине такие ракеты, однако ограничили возможность их использования с HIMARS на случай, если Киев получит ATACMS от других источников, пишет WSJ.

В Пентагоне не сообщают подробности о том, какие именно модификации были сделаны для переданных Украине систем. Американские военные лишь подтверждают, что это касается и программного обеспечения, и механических частей.

В общей сложности США поставили в Украину 20 комплексов HIMARS и большое число ракет со спутниковым наведением радиусом действия около 75 километров. Эти ракеты активно применяются ВСУ для ударов по российским складам боеприпасов, транспортным сетям и командным пунктам на оккупированной территории Украины.

Командование Вооружённых сил Украины, иностранные разведки и военные эксперты неоднократно отмечали, что ракетные комплексы HIMARS, которые поставляются украинской армии с конца июня, существенно влияют на ход боевых действий. Украинские власти заявляют, что для окончательного перелома в войне им требуются ещё как минимум 200 таких систем.