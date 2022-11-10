WSJ: США решили не давать Украине современные ударные беспилотники

По данным издания, Пентагон выступил против поставок, опасаясь, что они могут привести к эскалации конфликта и дать сигнал Москве, что США предоставляют Киеву оружие, способное наносить удары по территории России.

Американские чиновники были также несколько озабочены тем, что беспилотники могут сбить на поле боя, в результате чего к противнику попадут некоторые современные технологии, такие как установленные на борту камеры. Однако при принятии решения эти риски не были решающими, сказано в публикации.

Официальный представитель компании General Atomics, которая производит Gray Eagle MQ-1C, подтвердил Wall Street Journal, что им известно о решении Пентагона, но отказался комментировать подробности. Пентагон и Белый дом данные издания не прокомментировали.

Газета сообщает, что в сентябре 17 членов американского Конгресса как из Демократической, так и Республиканской партии направили письмо в администрацию президента США с просьбой как можно скорее предоставить Киеву Gray Eagle MQ-1C. При этом они заявили, что "оценки рисков и стремление уменьшить негативные последствия, безусловно, очень важны, но их ценой не должны становиться жизни украинцев".

Беспилотные летательныеаппараты Gray Eagle MQ-1Cспособны поддерживать автономный полет в течение суток, они несут вооружение из четырех ракет с лазерным наведением Hellfire, максимальная высота полета составляет 8,8 тыс. метров.