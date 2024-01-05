WSJ: Россия планирует купить у Ирана баллистические ракеты

По данным издания, ракеты могут быть поставлены уже весной. "Соединенные Штаты обеспокоены тем, что российские переговоры о приобретении у Ирана ракет малой дальности активно продвигаются", — заявил WSJ один из чиновников. Кроме того, "в последние недели Москва начала получать баллистические ракеты из Северной Кореи", говорится в публикации.

Военное партнерство РФ и Ирана продолжается



По данным WSJ, намерение России расширить военное сотрудничество с Тегераном стало очевидным в декабре прошлого года, когда делегация РФ прибыла с визитом на иранский полигон для ознакомления с вооружением. Ранее СМИ уже писали о военном сотрудничестве России и Ирана, в частности о том, что Иран поставляет Кремлю дроны-камикадзе Shahed-136. Москва и Тегеран опровергали эти сведения.