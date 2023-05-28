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Саудовская Аравия недовольна действиями России в сфере добычи нефти, считая, что Москва не придерживается взятых на себя в рамках ОПЕК+ обязательств по сокращению объёмов добычи нефти. Об этом пишет со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.
Permo baseine pumpuojama nafta
Permo baseine pumpuojama nafta
© Vida Press

Высокопоставленные саудовские чиновники, как говорится в публикации, обратились к российским коллегам с просьбой соблюдать согласованные сокращения. В Эр-Рияде считают, что Россия продолжает поставлять на мировой рынок больше сырой нефти, чем было согласовано, и это приводит к стагнации цен на нефть, в то время как Саудовская Аравия хотела бы их повышения.

Цены на нефть Brent на мировом рынке сейчас на 10% ниже, чем в начале апреля, когда страны ОПЕК+ пообещали снизить добычу. В Международном энергетическом агентстве также считают, что в отличие от Саудовской Аравии Россия не сократила в апреле добычу на обещанные 500 тысяч баррелей в сутки.

Напряжённость, как утверждается, растёт перед предстоящей 4 июня встречей стран ОПЕК+. Это неформальная организация, объединяющая страны, входящие в международную организацию стран-экспортёров нефти (ОПЕК), где ведущую роль играет Саудовская Аравия, и ряд государств, не являющихся членами ОПЕК, в том числе и Россию. Ранее в рамках ОПЕК+ не раз удавалось договориться о скоординированной политике, что позволяло поддерживать относительно высокие цены на нефть.

Как утверждает Wall Street Journal, Саудовская Аравия заложила в бюджет цену на нефть в 81 доллар за баррель, однако сейчас она на несколько долларов ниже. Сокращение добычи могло бы способствовать росту цен.

Вице-премьер Александр Новак утверждает, что Россия соблюдает все "добровольные уровни сокращения добычи нефти".

Страны Запада в прошлом году ввели ограничения на ввоз российской нефти, а также так называемый потолок цен. Москва, однако, продолжает активно продавать свою нефть странам, не присоединившимся к санкциям.

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Радио Свобода

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Jekaterina Rojaka

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