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Германия запретила своему союзнику по блоку НАТО Эстонии оказывать военную поддержку Украине, отказавшись выдать Таллинну разрешение на экспорт немецкого вооружения в Киев, готовящийся к потенциальному российскому вторжению. Газета Wall Street Journal сообщила об этом в пятницу.
Vokietijos parlamentas
Vokietijos parlamentas
© Scanpix / Reuters

Ранее на этой неделе Государственный департамент США разрешил Литве, Латвии и Эстонии отправить в Украину ракеты и другое вооружение американского производства.

Многие другие союзники по НАТО, включая Великобританию и Польшу, также согласились экспортировать оружие напрямую в Украину, но правительство Германии отказалось от этого шага.

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"В последние годы Германия не поддерживает экспорт смертоносного оружия", – заявил в пятницу на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц.

В случае с Эстонией Берлин отказывается разрешать третьей стране отправлять произведенное в Германии артиллерийское вооружение в Украину, сообщает WSJ со ссылкой на источники в эстонском правительстве.

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Голос Америки
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