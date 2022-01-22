Ранее на этой неделе Государственный департамент США разрешил Литве, Латвии и Эстонии отправить в Украину ракеты и другое вооружение американского производства.
Многие другие союзники по НАТО, включая Великобританию и Польшу, также согласились экспортировать оружие напрямую в Украину, но правительство Германии отказалось от этого шага.
"В последние годы Германия не поддерживает экспорт смертоносного оружия", – заявил в пятницу на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц.
В случае с Эстонией Берлин отказывается разрешать третьей стране отправлять произведенное в Германии артиллерийское вооружение в Украину, сообщает WSJ со ссылкой на источники в эстонском правительстве.
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