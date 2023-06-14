Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предостерегало власти Украины от атак на газопроводы "Северный поток" ("СП") и "Северный поток - 2" ("СП-2") в июне 2022 года после получения информации от Службы военной разведки и безопасности Нидерландов. Об этом во вторник, 13 июня, сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

По версии газеты, сотрудники нидерландского ведомства сообщили ЦРУ, что украинская диверсионная группа хотела арендовать яхту на побережье Балтийского моря и с помощью команды водолазов установить взрывчатку рядом с четырьмя трубами газопроводов.

При этом The WSJ признает, что у сотрудников ЦРУ возникли вопросы относительно того, обладает ли Украина потенциалом для осуществления такой атаки, для которой требовалось разместить подрывные заряды на большой глубине в Балтийском море.

В ГУР Минобороны Украины отвергли причастность

В свою очередь представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии для The Wall Street Journal отверг причастность Киева к атаке на газопроводы.

В конце сентября 2022 года были повреждены три из четырех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Расследования Швеции, Дании и Германии показали, что газопроводы были взорваны, но виновные пока не установлены. Украинские официальные лица ранее неоднократно отрицали участие Киева во взрывах.

Одна из нитей "СП-2" уцелела

Ни по одной из веток на тот момент газ не транспортировался. "Северный поток" был остановлен Россией незадолго до взрывов, а "Северный поток - 2" так и не был введен в эксплуатацию на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Одна из нитей "СП-2" уцелела, и после инцидента президент РФ Владимир Путин предлагал прокачивать по ней газ, но Германия отклонила это предложение. Никто не взял на себя ответственность за произошедшее. Представители России заявляли, что подозревают в причастности к диверсии США и Великобританию.