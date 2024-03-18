WSJ: Чехия закупила по всему миру 800 тыс. снарядов для ВСУ

Эта страна, являющаяся "одним из самых ярых сторонников Украины ", получила таким образом около 800 тысяч артиллерийских снарядовот разнообразных поставщиков со всего мира и нашла еще 700 тысяч снарядов, которые можно купить, используя дополнительные средства, сообщило издание в воскресенье, 18 марта.

При этом в Праге начали искать боеприпасы для Украины незадолго до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину два года назад, пишет издание, ссылаясь на чешских чиновников, осуществлявших секретный план закупок в обход бюрократических аппаратов ЕС и НАТО. По их словам, от прошлого страны как члена восточного блока остались военная промышленность с клиентами по всему миру и хорошие отношения со многими странами Глобального Юга. Собеседники издания не раскрыли информацию о том, какие страны входят в число поставщиков, но сообщили, что среди них есть "несколько союзников России".