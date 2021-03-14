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Чтобы преодолеть нехватку вакцин от коронавируса и нарастить производство, немецкий производитель BioNTech создал альянс из 13 компаний. Большинство из них - европейские.
WSJ: BioNTech создал альянс по производству вакцины
© Imago / Scanpix

Разработавшая первую в мире вакцину на основе матричной РНК немецкая компания BioNTech создала альянс из 13 фирм, стремясь обеспечить Евросоюз и другие страны необходимым количеством препарата. Об этом в субботу, 13 марта, пишет газета The Wall Street Journal, отмечая, что таким образом BioNTech надеется достичь, а возможно и превзойти, амбициозную цель - произвести в текущем году два миллиарда доз вакцины.

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По сведениям издания, переговоры начались еще в октябре 2020 года, за несколько недель до того, как BioNTech со своим американским партнером Pfizer объявили о создании вакцины. К альянсу присоединились некоторые ключевые конкуренты компании Pfizer, большинство из вошедших в него фармацевтических компаний - европейские.

Среди партнеров называются немецкие производители Merck, Rentchler Biopharma, Evonik Industries, Dermapharm, Siegfried AG и Baxter Oncology; французские Sanofi и Delpharm; швейцарская Novartis, австрийская Polymun Scientific Immunbiologische Forschung GmbH и канадская Acuitas Therapeutics. Все они будут выполнять определенные части работы.

BioNTech расширяет собственное производство

BioNTech расширяет и собственное производство: ожидается, что в апреле будет запущен новый завод, который сможет ежегодно выпускать 750 миллион доз вакцины.

В январе стало известно, что Евросоюз не может получить в полном объеме вакцину от коронавируса, заказанную у британской компании AstraZeneсa.

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Deutsche Welle
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