Издание сообщило, что Зеленский обратился к Байдену во время недавних телефонных переговоров. По мнению президента Украины, Абрамович может поспособствовать успеху в переговорах с Россией.
Ранее издание The Guardian сообщало, что Абрамович уже выступает в роли посредника в переговорах между Россией и Украиной. "Я могу подтвердить, что с Романом связывалась украинская сторона и просила о поддержке. С тех пор он старается помогать", — рассказал пресс-секретарь олигарха.
В течение марта Великобритания и Европа ввели санкции против Абрамовича. Его активы на территории стран заморожены, а въезд в ЕС и Британию запрещен.
До этого олигарху пришлось продать футбольный клуб "Челси". Он был владельцем команды 19 лет. Абрамович сообщил, что пожертвует все деньги, вырученные от продажи, в благотворительный фонд для помощи пострадавшим в боевых действиях в Украине.
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