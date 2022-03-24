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Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха Романа Абрамовича. Об этом пишет "Новая газета", ссылаясь на The Wall Street Journal.
Romanas Abramovičius
Romanas Abramovičius
© Zuma Press / Scanpix

Издание сообщило, что Зеленский обратился к Байдену во время недавних телефонных переговоров. По мнению президента Украины, Абрамович может поспособствовать успеху в переговорах с Россией.

Ранее издание The Guardian сообщало, что Абрамович уже выступает в роли посредника в переговорах между Россией и Украиной. "Я могу подтвердить, что с Романом связывалась украинская сторона и просила о поддержке. С тех пор он старается помогать", — рассказал пресс-секретарь олигарха.

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В течение марта Великобритания и Европа ввели санкции против Абрамовича. Его активы на территории стран заморожены, а въезд в ЕС и Британию запрещен.

До этого олигарху пришлось продать футбольный клуб "Челси". Он был владельцем команды 19 лет. Абрамович сообщил, что пожертвует все деньги, вырученные от продажи, в благотворительный фонд для помощи пострадавшим в боевых действиях в Украине.

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