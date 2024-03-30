WP узнала о поставках США Израилю бомб и 25 истребителей

США согласовали отправку Израилю военной помощи в виде бомб и истребителей, несмотря на разногласия по поводу израильской операции в Рафахе на юге сектора Газа и напряженных отношений Белого дома с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post в пятницу, 29 марта.

По словам собеседников WP в Пентагоне и Госдепартаменте, пакет военной помощи включает более 1800 бомб MK-84 и полтысячи бомб MK-82. Кроме того, была одобрена передача 25 истребителей F-35A и двигателей на сумму примерно 2,5 млрд долларов, пишет газета. WP отмечает, что отправка этих вооружений не требуют согласования Конгресса, поскольку это уже было сделано много лет назад.