Издание отмечает, что вывоз материалов разведки, как и поставки Украине оружия от союзников, указывают на то, что украинские власти допускают возможность вторжения России и готовятся к войне.

При этом источник в американском правительстве сказал изданию, что администрация президента Украины Владимира Зеленского и украинские военные расходятся в оценке вероятности нападения. "Думаю, Зеленский и его политическая команда исходят из своего собственного набора приоритетов, которые не обязательно совпадают с приоритетами военных и разведки", - полагает собеседник газеты.

США вновь призвали своих граждан покинуть Украину

Между тем посольство США в Киеве 29 января снова обратилось к американским гражданам с призывом покинуть территорию Украины из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности.

"Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остается непредсказуемой на фоне возросшей угрозы военных действий со стороны России и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США, находящимся в Украине, следует рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные доступные транспортные средства", - говорится в заявлении на сайте дипмиссии.