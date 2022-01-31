Издание отмечает, что вывоз материалов разведки, как и поставки Украине оружия от союзников, указывают на то, что украинские власти допускают возможность вторжения России и готовятся к войне.
При этом источник в американском правительстве сказал изданию, что администрация президента Украины Владимира Зеленского и украинские военные расходятся в оценке вероятности нападения. "Думаю, Зеленский и его политическая команда исходят из своего собственного набора приоритетов, которые не обязательно совпадают с приоритетами военных и разведки", - полагает собеседник газеты.
США вновь призвали своих граждан покинуть Украину
Между тем посольство США в Киеве 29 января снова обратилось к американским гражданам с призывом покинуть территорию Украины из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности.
"Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остается непредсказуемой на фоне возросшей угрозы военных действий со стороны России и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США, находящимся в Украине, следует рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные доступные транспортные средства", - говорится в заявлении на сайте дипмиссии.
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