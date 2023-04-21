WP: Украина планировала удары по российским военным в Сирии

В "слитых" секретных документах Пентагона говорится о том, что Главное управление разведки МО Украины якобы готовило удары по российским войскам и наемникам ЧВК Вагнер в Сирии с участием курдских формирований. Однако в декабре президент Владимир Зеленский приказал остановить подготовку операции. Об этом сообщает The Washington Post

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Издание отмечает, что целью открытия нового поля боя за тысячи километров от Украины должно было быть нанесение российской армии и группе Вагнера, которая активно действует в Сирии, расходов и потерь, что, вероятно, заставило бы Москву передислоцировать свои ресурсы из Украины.

В документе говорится, что президент Зеленский распорядился приостановить планирование в декабре, однако в будущем такую операцию могли провести.

Отмечается, что начальник ГУР Кирилл Буданов отказался от комментариев.

По данным издания, украинские офицеры рассматривали возможность подготовки бойцов Сирийских демократических сил (SDF), военных сил контролируемого курдами автономного северо-востока Сирии, для нанесения ударов по российским целям и проведения "неопределенных мероприятий "прямого действия" вместе с атаками с БПЛА".

Однако, представитель SDF Фархад Шами в комментарии изданию заявил, что "документы, о которых вы говорите относительно наших сил, не являются реальными", а также, что силы SDF "никогда не были стороной в российско-украинской войне".