WP: Украина не наладит выпуск снаряды калибра 155 мм до июля

Данных снарядов катастрофически не хватает на фронте, но их производство в стране может начаться не раньше "второй половины текущего года", пишет американская газета в среду, 20 марта, ссылаясь на представителя украинского госконцерна "Укроборонпром".

Боеприпасы калибра 155 мм - это стандарт для орудий стран НАТО, который используются в артиллерийских орудиях, находящихся на вооружении многих стран по всему миру. ВСУ могут использовать от трех до шести тысяч таких снарядов ежедневно, оценивали ранее военные эксперты.

Украина, уже более двух лет обороняющаяся от полномасштабного вторжения РФ, получает данные снаряды от целого ряда стран, но нуждается в значительно большем их числе. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Киев получил только от США более 2 млн снарядов калибра 155 мм. Чехия несколько недель назад заявила, что предоставит ВСУ в ближайшее время до 500 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм и до 300 тысяч калибра 122 мм. Переговоры о закупке у третьих стран велись по инициативе Праги с начала 2022 года.