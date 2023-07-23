WP: США по-прежнему не планируют давать Киеву ракеты ATACMS

По информации WP, число ракет ATACMS на американских военных складах не должно снижаться, пока они не будут заменены на ракеты следующего поколения - еще более дальнобойные PrSM (от Precision Strike Missile, то есть "высокоточные ракеты"). Компания Lockheed Martin по-прежнему производит 500 ракет ATACMS в год, однако все они предназначены для продажи в другие страны.

В Пентагоне считают, что у Украины сейчас "есть более насущные нужды" в смысле поставок оружия, пишет издание, ссылаясь на источники в высшем руководстве США. Кроме того, американское военное ведомство "обеспокоено" тем, что поставка Киеву такого количества ракет ATACMS, которое было бы нужно для изменения положения на фронте, "серьезно снизит уровень готовности США к другим потенциальным конфликтам", говорится далее в статье.

Администрация Джо Байдена, несмотря на давление со стороны Киева и проукраински настроенных членов Конгресса, пока не планирует поставлять Киеву ракеты дальнего радиуса действия ATACMS. Об этом написала в субботу, 22 июля, американская газета The Washington Post.

При этом газета не исключает, что в конечном итоге Белый дом даст добро на поставки ATACMS в Украину, несмотря на то что сначала отказывался делать это - как уже случилось с РСЗО HIMARS и истребителями F-16.

Киев ждет решения Вашингтона по ATACMS

Ракеты класса "земля-земля" ATACMS имеют дальность около 300 километров. Это почти в четыре раза больше, чем у ракет РСЗО HIMARS, которые США поставляют в Украину с прошлого года, и примерно на 60 км больше, чем у ракет Storm Shadow и Scalp, которые недавно предоставили ВСУ Великобритания и Франция соответственно.