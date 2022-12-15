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Администрация президента США может передать Украине оборудование, которое преобразует неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы", пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
JAV vėliava
JAV vėliava
© PA / Scanpix

Речь идет о комплектах оборудования на основе технологии Joint Direct Attack Munition (JDAM), которые могут крепиться к различным видам оружия.

Пока неясно, одобрил ли президент США Джо Байден или кто-то из его советников по национальной безопасности предложение передать JDAM Украине.

Газета отметила, что украинские ВВС в основном полагаются на самолеты семейства МиГ советского производства, и Пентагон искал возможности, позволяющие модернизировать их, а не передавать Киеву новые западные самолеты.

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