Речь идет о комплектах оборудования на основе технологии Joint Direct Attack Munition (JDAM), которые могут крепиться к различным видам оружия.

Пока неясно, одобрил ли президент США Джо Байден или кто-то из его советников по национальной безопасности предложение передать JDAM Украине.

Газета отметила, что украинские ВВС в основном полагаются на самолеты семейства МиГ советского производства, и Пентагон искал возможности, позволяющие модернизировать их, а не передавать Киеву новые западные самолеты.