WP: США год назад знали о готовящейся атаке Киева на "Северный поток"

Согласно утечке, атака в известный Вашингтону срок не состоялась. Однако последующий взрыв газопровода оказался организован близко к попавшему к разведке плану.

Подробности предполагаемого плана, о котором ранее не сообщалось, были собраны разведывательной службой одной из европейских стран и переданы ЦРУ в июне 2022 года. ЦРУ, в свою очередь, передало документ Германии и другим европейским союзникам. Отчёт разведки был основан на информации, полученной от источника в Украине. Он содержит некоторые из наиболее конкретных на сегодняшний день доказательств, которые могут связывать правительство Украины с атакой в Балтийском море, пишет издание.

В отчёте говорится, что готовящейся Киевом операцией должен был руководить главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Президент Украины Владимир Зеленский о ней не знал, что, как пишет издание, позволило бы ему правдоподобно отрицать причастность Киева к нападению, которое могло бы вызвать общественное возмущение на Западе и поставить под угрозу поддержку Украины. Особенно в Германии, которая перед войной получала половину природного газа из России и долгое время отстаивала проект "Северного потока".

По информации газеты, изначально операцию планировалось провести сразу после крупных военно-морских учений западных стран в Балтийском море, проходивших в июне 2022 года. Как сообщил тогда украинский источник, которому западная разведка склонна была верить, шестеро украинских спецназовцев с фальшивыми паспортами должны были арендовать яхту, чтобы добраться до места назначения, а затем с водолазным снаряжением опуститься на дно к газопроводу и заминировать его. Однако в итоге операция была "приостановлена" по причинам, которые остаются неясными.

Как позже выяснили немецкие следователи, которые ведут дело о взрывах на газопроводах, примерно такой же план и был осуществлён, но только в сентябре, напоминает издание.

В то же время, отмечает The Washington Post, план июньской операции имеет и отличия от того, что произошло в итоге. В частности, согласно отчету, атака планировалась только на "Северный поток – 1".

Украинские официальные лица, которые ранее неоднократно отрицали причастность Киева ко взрывам на газопроводах, не ответили на запросы издания. Белый дом и ЦРУ отказались от комментариев.

В конце сентября 2022 года были повреждены три из четырёх ниток газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Расследования Швеции, Дании и Германии показали, что газопроводы были взорваны, однако виновные ещё устанавливаются.

Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники.

В ряде западных СМИ со ссылкой на источники появлялись сообщения, что взрывы могла организовать некая проукраинская группа, не связанная с властями какой-либо страны. В ряде других публикаций говорилось и о возможной причастности к взрывам России. Американские СМИ, в свою очередь, писали, что у разведки США нет каких-либо доказательств, указывающих на возможную причастность России.

Официально страны Запада заявляют, что речь, безусловно, идёт о диверсии, но кто за ней стоит – пока неизвестно.