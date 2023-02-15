WP: Сбитый в США шар стартовал в китайской провинции Хайнань

По словам источников, сначала объект, судя по всему, следовал курсом на подконтрольный США остров Гуам, где находится несколько американских военных баз, но затем неожиданно двинулся на север. Позднее он летел над Алеутскими островами и дрейфовал над Канадой, откуда его, очевидно, сильным ветром занесло в воздушное пространство США. По данным WP, аналитики не исключают, что Китай своим "разведывательным аппаратом" не намеренно вторгся на континентальную территорию США.
Американский военный самолет сбил китайский воздушный шар возле побережья штата Южная Каролина 4 февраля. Китай отверг обвинения США в шпионаже, заявив, что "исследовательский воздушный шар отклонился от курса из-за форс-мажора". Инцидент с воздушным шаром лишь осложнил и так уже напряженные отношения между США и Китаем.
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