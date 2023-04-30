WP: развивающиеся страны стараются избегать противостояния США и РФ

Газета отмечает, что президент Соединённых Штатов Джо Байден стремится получить глобальную поддержку в борьбе с распространением авторитаризма и воинственности России, а также с растущим влиянием Китая. При этом ряд стран хочет остаться в стороне или даже использовать ситуацию в своих целях.

The Washington Post приводит в пример Пакистан. Исламабад получили миллиарды помощи США в сфере экономики и безопасности после терактов 11 сентября 2001 года, но теперь сильно зависит от кредитов Китая и называет сотрудничество с Пекином стратегическим. Помощник премьер-министра Пакистана предупреждал, что поддержка резолюции ООН с осуждением России за начало войны против Украины поставит под угрозу переговоры с Россией в сфере энергетики и торговли.

Индия, как и Пакистан, боится занять позицию США из-за сотрудничества с Россией в сферах энергетики и экономики.

Египет, получает помощь от США, но несмотря на это, укрепляет связи с Россией – в том числе военные.

Противостояние США и Москвы используют страны Центральной Азии, которые стремятся уменьшить экономическую зависимость от России, но конкретные страны газета не называет.

Об утечке данных Пентагона стало известно в апреле. По информации Reuters, опубликованных секретных документов США может быть больше сотни. Утечка считается самой серьёзной с тех пор, как в 2010 году на сайте WikiLeaks появилось более 700 тысяч документов, видео и дипломатических телеграмм. Ту утечку Пентагон называл "умышленным преступным актом".

По обвинению в утечке секретной информации из Пентагона арестован американский военнослужащий Джек Тейшейра. В Минобороны США не комментируют содержание попавших в сеть документов. Об их подлинности также не сообщается.