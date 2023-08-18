WP: Разведка США считает, что Украина к зиме не дойдет до Мелитополя

Источники газеты в Вашингтоне отмечают, что продвижение ВСУ к этому городу осложнено грамотно выстроенной российской обороной. При этом Мелитополь - ключевой город юго-востока страны, через который Россия перебрасывает силы из оккупированного Крыма в другие регионы Украины .

"У России там три основные оборонительные линии, а после них - "города-крепости". Вопрос не только в том, сможет ли Украина прорвать одну или две из них, но и в том, смогут ли они прорвать все три линии и иметь достаточно сил для достижения чего-то более значительного, например, взятия Токмака (город в Запорожской области к северо-востоку от Мелитополя - Ред.) или чего-то еще", - сказал он WP.