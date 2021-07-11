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Компания Pfizer готовится к тому, чтобы в скором времени оповестить правительство Соединенных Штатов о необходимости применения третьего укола вакцины против COVID-19. Об этом сообщает издание The Washington Post, передает Газета.
WP: Pfizer уведомит американские власти о необходимости третьей дозы ее вакцины
© Reuters / Scanpix

Предварительно, соответствующее уведомление направят во время встречи с главами профильных государственных учреждений, которая пройдет 13 июля.

Бустерная доза, вводимая через шесть месяцев после вакцинации от коронавирусной инфекции, позволяет выработать в 5-10 раз больше антител, чем после стандартных двух уколов, предупредили эксперты фармацевтической организации.

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Еще в Pfizer обеспокоились снижением эффективности вакцины как щита против заболеваемости. Однако возможность эффективного предотвращения серьезного течения заболеваний все еще высока, добавили в компании.

В настоящий момент американские медицинские власти предупреждают, что привитым пока третья доза вакцины от вируса не требуется. Тем не менее правительство готово пересмотреть свое решение, когда будет достаточно доказательств и оснований.

Чиновники опасаются, что повторные призывы о вакцинации понизят уровень доверия граждан к прививочной кампании.

Ранее в США рассказали об особенностях калифорнийского штамма коронавируса. Израильские медики заявили, что штамм коронавируса ”дельта” ”взломал защиту” вакцины Pfizer.

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Gazeta.ru

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