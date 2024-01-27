WP: Новая стратегия США по Украине - без возврата территорий

Администрация президента США разрабатывает новую стратегию по Украине, акцент которой сделан не на отвоевании захваченной Россией территории, а на том, чтобы помочь Киеву отразить новые наступления армии РФ. Об этом американское издание The Washington Post (WP) сообщило в пятницу, 26 января, со ссылкой на чиновников Белого дома.

Успешная тактика последнего времени - по ЧФ России и Крыму

Западные союзники Киева хотят, чтобы он сосредоточился на тактике, которая в последнее время была успешной - ведении огня на большие расстояния, сдерживании Черноморского флота России, а также связывании российских сил в аннексированном Крыму с помощью ракетных ударов и диверсий, отмечает газета. В то же время Запад надеется, что в 2024 году Украине удастся избежать территориальных потерь, пишет WP.