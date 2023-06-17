Вопрос о дальнейшей поддержке Украины будет в центре обсуждения на июльском саммите НАТО в Вильнюсе, напоминают журналисты в этой связи. 15 июня глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в Брюсселе на 13-й встрече контактной группы с участием около 50 стран, оказывающих поддержку Украине, заявил, что союзники продолжат поставлять ей военное оборудование и обучать военнослужащих ВСУ, чтобы Киев мог "одержать победу над кампанией жестокости и завоевания (президента России Владимира. - Ред.) Путина".

Начало контрнаступления Украины

О начале украинского контрнаступления, которого многие с нетерпением ждали, президент Украины Владимир Зеленский объявил 10 июня. Комментируя ход этой операции, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил 15 июня в Брюсселе, что Украина "добивается стабильного прогресса". "Это очень тяжелая битва. Это очень жестокая битва и, вероятно, она займет длительное время и выльется в большие потери", - добавил он.

Ранее, 12 июня, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в рамках контрнаступления ВСУ удалось продвинуться в Донецком и Таврическом операционных районах и освободить территорию общей площадью 90 квадратных километров.

"Эти заявления не удалось проверить независимо; украинские военные ограничили доступ журналистов к линии фронта, - пишет WP. - Но если это правда, то достижения будут представлять собой дальнейший скромный прогресс в контрнаступлении, которое, как надеются официальные лица, заставит россиян отступить и укрепит доверие западных сторонников Украины".