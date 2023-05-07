Руководство Украины опасается, что результат контрнаступления ВСУ, которое должно переломить ход войны с Россией, не оправдает связанного с ним ажиотажа и завышенных надежд Запада. Об этом пишет в субботу, 6 мая, газета The Washington Post (WP). "Ожидания от нашей контрнаступательной кампании в мире завышены", - цитирует WP министра обороны Украины Алексея Резникова. "Большинство людей... ждут чего-то грандиозного", - указал Резников в интервью WP ранее на этой неделе, добавив, что на этом фоне итог операции может привести к "эмоциональному разочарованию".

Почему украинцам необходим успех при контрнаступлении

"Наступательные военные операции обычно требуют подавляющего преимущества, а поскольку российские войска окопались в хорошо укрепленных оборонительных сооружениях по всему фронту протяженностью в 900 миль (1450 километров. - Ред. ), трудно оценить, как далеко удастся продвинуться Украине", - констатируют американские журналисты.

По их мнению, украинцам необходимо добиться высоких результатов, в том числе чтобы продемонстрировать Западу, что они достойны оказываемой им поддержки. "Аккумулирование сил перед наступлением, детали которого остаются в тайне, заставило украинских чиновников задуматься над сложным вопросом: какой результат будет достаточным, чтобы произвести впечатление на Запад, особенно на Вашингтон?" - говорится в публикации.

Некоторые опасаются, что если усилий украинцев окажется недостаточно, пишут журналисты WP, то Киев может лишиться международной поддержки или вновь столкнуться с давлением, направленным на то, чтобы заставить его сесть за стол переговоров с Москвой. А темой этих переговоров почти наверняка станет требование России, чтобы Киев отказался от части суверенной украинской территории, указывается в статье.

Вопрос о дальнейшей поддержке Украины Западом

В подтверждение подобных предположений издание приводит слова президента Украины Владимира Зеленского из интервью WP от 1 мая: "Я считаю, что чем больше побед мы одержим на поле боя, честно говоря, тем больше людей будут верить в нас, а значит, мы получим больше помощи".

Аналогично высказался министр обороны Украины Алексей Резников, заявивший в беседе с газетой: западные партнеры сказали ему, что теперь им необходим "следующий пример успеха", поскольку они "должны показать его своим гражданам". "Но я не могу сказать вам, каков будет масштаб этого успеха. Десять километров, 30 километров, 100 километров, 200 километров?" - резюмировал украинский министр.