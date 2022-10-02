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Российская ФСБ была против недавнего обмена пленными между Россией и Украиной, в ходе которого были освобождены взятые в плен в Мариуполе командиры украинского полка "Азов", однако президент России Владимир Путин не прислушался к мнению спецслужбы и одобрил обмен. С таким утверждением выступает газета The Washington Post, которая ссылается на не названных по имени высокопоставленных представителей США и Украины.
Ukrainos magnatas ir politikas Viktoras Medvedčiukas
Ukrainos magnatas ir politikas Viktoras Medvedčiukas
© AP / Scanpix

Газета напоминает, что во время обмена 21 сентября были освобождены 215 украинских и 55 российских пленных. Также были освобождены 10 граждан третьих стран, взятых в плен поддерживаемыми Россией сепаратистами, и депутат Верховной Рады, кум Путина Виктор Медведчук.

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Украина обменяла Медведчука и 55 россиян на больше 200 своих пленных, в том числе пять командиров с "Азовстали"

"ФСБ резко возражала против этого" - цитирует издание одного из украинских официальных лиц. По его словам, российская спецслужба считала, что обмен будет негативно воспринят в российском обществе.

В статье также говорится о роли бизнесмена Романа Абрамовича в обмене. По данным Washington Post, в течение нескольких месяцев он играл роль посредника, ведя переговоры как с главой ФСБ Александром Бортниковым, так и с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, а также руководством Саудовской Аравии. Главным мотивом участия в переговорах Абрамовича и наследного принца Мохаммеда бин Салмана называется их стремление укрепить свои позиции на Западе. Представители Абрамовича отказались от комментариев.

Утверждается, что обмен несколько раз переносился. В конце концов он произошёл в тот же день, когда Владимир Путин объявил о мобилизации в России. Многие российские комментаторы из числа сторонников войны с Украиной восприняли его крайне негативно, в особенности критикуя обмен Медведчука, находившегося с апреля в Украине под стражей, на "азовцев". Один из источников WP в Госдепартаменте подтверждает, что судьба Медведчука была одним из факторов, который способствовал тому, что Путин одобрил решение об обмене.

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Радио Свобода

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