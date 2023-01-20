Бернс, как пишет газета, проинформировал Зеленского о своих ожиданиях относительно того, что Россия планирует "в военном плане в ближайшие недели и месяцы".
Зеленский больше всего интересовался тем, как долго Украина может рассчитывать на помощь со стороны США и стран Запада после того, как контроль в Палате представителей перешел от демократов к республиканцам, а поддержка Украины среди части электората в США снизилась, рассказывает WP.
По данным издания, Бернс подчеркнул безотлагательность момента на поле боя и признал, что "в какой-то момент помощь будет получить труднее".
В итоге, как пишет газета, Зеленский убедился, что поддержка Киева со стороны администрации Байдена остается сильной, а принятого Конгрессом в декабре финансирования Украины на $45 млрд хватит как минимум до июля или августа.
США сегодня объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,5 млрд. В него войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, восемь систем противовоздушной обороны Avenger, 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронированных машин Stryker, 53 машины с противоминной защитой, известные как MRAP, и другое вооружение.
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