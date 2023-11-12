WP: Атаки на "Северные потоки" координировал полковник ВСУ

Ключевую роль в планировании и осуществлении взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" сыграл полковник, бывший командир одной из частей Сил специальных операций Украины Роман Червинский, который в данный момент находится в Украине под следствием по другому обвинению. Об этом в субботу, 11 ноября, сообщают газета The Washington Post (WP) и немецкий еженедельник Der Spiegel со ссылкой на источники в Украине и странах Европы, а также других собеседников, знакомых с деталями произошедшего.

По словам собеседников WP и Der Spiegel, Червинский был "координатором" операции "Северный поток", управлял логистикой и командой из шести человек, которая арендовала судно и с помощью глубоководного водолазного оборудования установила взрывные устройства на газопроводах.