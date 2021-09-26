Welt am Sonntag: Россия отправила в Германию эксперта по дезинформации

В посольстве России в Берлине в год выборов в бундестаг начал работать сотрудник российской спецслужбы, который является "экспертом по реализации интересов РФ за рубежом и дезинформации", сообщил в воскресенье, 26 сентября, - день парламентских выборов в Германии, немецкий еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на результаты собственного расследования.

В ответ на запрос издания дипломатическое представительство России в Берлине сообщило, что этот сотрудник аккредитован согласно всем правилам. На уточняющие вопросы, в частности о сфере его деятельности, посольство заявило о "псевдоинформации" немецких журналистов и использовании ими "дикой смеси из спекуляций и фантазий".

Правительство ФРГ обвинило РФ в попытках повлиять на выборы

Несколько недель назад Берлин обвинил Россию в попытках повлиять на ход выборов в бундестаг путем кибератак. "Правительство Германии располагает надежными сведениями, на основании которых действия Ghostwriter можно отнести к операциям российского государства, а конкретно - российской военной спецслужбы ГРУ (Главное управление Генерального штаба армии РФ. - Ред.)", - заявила 6 сентября на правительственной пресс-конференции официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассе (Andrea Sasse).

По ее словам, среди прочего предпринимались попытки с помощью фишинга получить доступ к паролям депутатов бундестага и земельных парламентов для хищения их личных данных. "Такие атаки могут быть подготовкой к кампаниям дезинформации в связи с предстоящими выборами", - указала Зассе. По ее словам, Ghostwriter комбинирует обычные кибератаки с операциями по дезинформации и оказанию влияния.

В Берлине не сомневаются, что за действиями хакерской группировки Ghostwriterстоят официальные российские власти, и требуют немедленно прекратить кибердиверсии, в которых видят "угрозу безопасности Федеративной республики и процессу демократического волеизъявления" на предстоящих выборах. Расследование масштабной хакерской кампании РФ перед выборами в бундестаг ведет Федеральная прокуратура Германии. ЕС резко осудил Россию за хакерские атаки на Германию.