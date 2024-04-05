WCK требует независимого расследования действий ЦАХАЛ

"ЦАХАЛ признал ответственность и свои фатальные ошибки в смертоносном нападении на нашу колонну грузовиков в секторе Газа. Он также принял дисциплинарные меры в отношении командиров и показал приверженность другим реформам. Это важные шаги вперед, - указывают в организации. - Однако по результатам предварительного расследования также ясно, что ЦАХАЛ применил смертоносную силу без учета собственных протоколов, субординации и правил ведения боевых действий. ЦАХАЛ признал, что наши команды следовали всем надлежащим процедурам связи. На видеозаписи, сделанной самим ЦАХАЛ, не видно причин для обстрела нашей колонны с сотрудниками, которая не имела оружия и не представляла никакой угрозы".