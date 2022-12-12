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Ключевым вопросом в войне, развязанной Россией против Украины, может стать конфликт вокруг полуострова Крым, который РФ аннексировала в 2014 году, пишет американская газета The Washington Post.
Washington Post: Конфликт из-за Крыма может затянуть войну на десятилетия
© AP / Scanpix

Нежелание обеих сторон уступить в этом вопросе дает мало шансов на мирное соглашение и может затянуть войну на десятилетия, считают журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в октябре, что возвращение Крыма Украине будет означать восстановление истинного мира, но для российского президента Владимира Путина аннексия украинского полуострова стала опорой его наследия, которое рухнет в случае утраты Крыма, отмечает WP.

"Непоколебимость притязаний на Крым иллюстрирует неразрешимость конфликта, и трудно представить, что борьба за полуостров разрешится без дальнейшего кровопролития", - указывается далее в статье американского издания.

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Deutsche Welle
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