Взрывы в крымской Евпатории — предположительно атака дронов

О пролете дронов, нескольких взрывах и зареве сообщают, например, местные жители в группе «AMS EUPATORIA Евпатория» в Телеграме.

В районе Евпатории в захваченном Россией Крыму расположены несколько военных частей. Недалеко от нее находится и военный аэродром Саки, по которому украинская армия уже наносила удар.

Телеграм-каналы публикуют видео и фото большого столба дыма от взрыва в районе Евпатории в захваченном Россией Крыму.

Столб дыма подсвечен заревом, вероятно, от пожара.

Украинский телеграм-канал «Крымский ветер», получающий сообщения от пользователей из Крыма, пишет, что этот, самый мощный из взрывов, которые слышали местные жители, прогремел в 5:40 по местному времени. Подписчики канала пишут, что взрыв произошел где-то к западу от Евпатории.

Крымский телеграм-канал «ЧП Севастополь» сообщает о четырех больших взрывах. Идет ли речь о тех же взрывах, о которых уже писали местныхе жители, или же это новые взрывы, и налет на район Евпатории продолжается, пока не ясно.